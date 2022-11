CP Voltregà Stern Motor i Parlem Calafell alcen el seu primer títol de Lliga Catalana

El CP Voltregà Stern Motor en categoria femenina i Parlem Calafell en categoria masculina són els nous campions de les Lligues Catalanes d'OK Lliga L'organització conjunta de les fases finals de la XVIII Frit Ravich Lliga Catalana i la III Lliga Catalana femenina a Santa Perpètua de Mogoda ha estat un nou èxit

El CP Voltregà Stern Motor en categoria femenina i Parlem Calafell en categoria masculina són els nous campions de les Lligues Catalanes d'OK Lliga. Les osonenques s'han mostrat molt sòlides i s'han imposat al partit decisiu al Solideo PHC Sant Cugat per 3-4, en un partit que mai han anat perdent. D’altra banda, els del Baix Penedès han igualat un 1-3 per portar la final masculina a les faltes directes, on han estat més encertats.

L'organització conjunta de les fases finals de la XVIII Frit Ravich Lliga Catalana i la III Lliga Catalana femenina a Santa Perpètua de Mogoda ha estat un nou èxit per part de la Federació Catalana de Patinatge. Gairebé mig miler de persones han pogut gaudir de l’hoquei patins català de màxim nivell, que a més s'ha retransmès per Esport3.