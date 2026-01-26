CP Vila-Sana, Premio Mejor Equipo 2025

Vila-Sana es un pueblo muy pequeño, de apenas 750 habitantes, está en la provincia de Lleida y, sobre el papel, no tendría ninguna posibilidad de tener a un equipo, de cualquier disciplina deportiva, en la élite. Pero nada más lejos de la realidad. El CP Vila-sana ya es historia grande del deporte catalán.

En la Festa de l’Esport Català, el conjunto leridano recibió el premio al Mejor Equipo como reconocimiento a una temporada absolutamente excepcional, culminada con un triplete histórico que lo sitúa entre los grandes referentes del hockey patines femenino.

El equipo firmó un curso para enmarcar al proclamarse campeón del mundo, ganador de la Copa de la Reina y campeón de la Supercopa de hockey patines femenino de clubes 2025. Tres títulos de máximo nivel en una misma temporada que certifican el crecimiento, la ambición y la madurez competitiva de un proyecto construido con trabajo, talento y convicción.

El logro adquiere aún más dimensión si se tiene en cuenta el contexto: el CP Vila-sana representa al pueblo más pequeño de la máxima categoría de la OK Liga, una realidad que engrandece todavía más una gesta deportiva difícil de repetir. Frente a clubs mucho más grandes y presupuestos superiores, el equipo supo competir sin complejos y conseguir objetivos para muchos inimaginables.

Noticias relacionadas

Fueron las jugadoras, el staff técnico y los dirigentes quienes siempre creyeron en las posibilidades de este equipo que paso a paso y con una confianza plena en sus posibilidades y su talento para conseguir grandes hitos. Algo que por fin en este 2025 llegó y de manera excepcional con este triplete que seguro que Vila-Sana celebrará por muchos años.