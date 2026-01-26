TENNIS TAULA
Costa Daurada, motor de l’esport que projecta Tarragona al món
La marca Costa Daurada s’ha consolidat en els darrers anys com un referent en el suport a l’esport a la província de Tarragona, apostant de manera decidida per un model que vincula la pràctica esportiva amb la promoció turística del territori. Aquesta estratègia no només impulsa el talent local, sinó que també posiciona aquest enclavament del Mediterrani com una destinació atractiva per a competicions i esdeveniments d’abast internacional.
Aquesta iniciativa troba el seu màxim exponent en l’Open Internacional de Veterans de Tennis de Taula, un esdeveniment de referència per a esportistes veterans d’arreu del món, que atrau participants de múltiples països i consolida la Costa Daurada com una destinació ideal per al turisme esportiu. En l’edició de 2025, van ser 28 els països representats en una competició que no només destaca pel seu alt nivell organitzatiu i esportiu, sinó també per la seva capacitat de crear experiències que combinen esport, convivència i descobriment de l’entorn.
L’Open Internacional Costa Daurada 2026 té com a objectiu arribar als 300 participants i ja compta amb gairebé 100 inscrits, xifres que posen de manifest l’èxit de l’aposta per l’esport com a eina de cohesió i de promoció turística, capaç d’atraure visitants, dinamitzar l’economia local i projectar una imatge moderna i activa de la província de Tarragona arreu del món, demostrant que el binomi esport i turisme és clau per al desenvolupament sostenible i la visibilitat del territori.
