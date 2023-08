Cora Noguer: “M'inspirava veient a la Simone Biles fent piruetes per la televisió"

Als tres anys la Cora Noguer (Mali, 2012) va canviar Bamako per l’Ametlla del Vallès al ser adoptada per la seva nova família. Al 2021 va aconseguir els seus millors resultats proclamant-se campiona de Catalunya a Via Olímpica 2

Als tres anys la Cora Noguer (Mali, 2012) va canviar Bamako per l’Ametlla del Vallès al ser adoptada per la seva nova família. Seguint els consells dels professors d’educació física de l’escola, la Cora va introduir-se a la gimnàstica a través del Club Gimnàstic Vic amb només sis anys. Al 2021 va aconseguir els seus millors resultats proclamant-se campiona de Catalunya a Via Olímpica 2, però una lesió que va patir entrenant la va tenir apartada de les competicions del 2022. Amb esforç i constància ha tornat als pavellons per recuperar el nivell que tenia abans de la lesió.

Quin és el teu primer record que tens de la gimnàstica?

Quan era petita veia la SimoneBiles a la televisió i m’inspirava veure-la fent piruetes. Ella ho va deixar durant un temps i després va tornar.

Una lesió als dos colzes també et va obligar-te a aturar un temps, però tu ets una lluitadora i no has deixat d’esforçar-te per tornar a competir.

Sí, durant el temps que vaig estar lesionada pensava en les ganes que tenia de tornar a fer gimnàstica i l'anar a veure el meu equip a totes les competicions em donava forces.

I tant! I també és molt important el suport que has tingut de la teva família, oi?

Sí, m’han ajudat molt. Quan jo estava a l’hospital volia sortir d’allà i no podia. Les meves companyes del club em van regalar un peluix per recordar-les i els meus pares sempre m’han donat molts ànims. Sempre em venen a veure a les competicions!

Al setembre de l’any passat vas ser convidada per la Federació de Gimnàstica de Mali a fer una exhibició. Com d’especial va ser per tu tornar al teu país d’origen?

Va ser un moment feliç i trist. Quan vaig veure l’orfenat i vaig veure que els nens es feien fotos amb mi em sentia una mica trista perquè no volia marxar de Mali, però alhora també estava molt contenta de visitar la ciutat on vaig néixer, Bamako, i tenir la família que tinc i viure a Catalunya.