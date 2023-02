La Copa de la Reina de Sant Cugat entra a escena

Sant Cugat acull per primer cop a l’història la Copa de la Reina L’equip amfitrió s’enfronta aquest divendres al Cajasol Voley Dos Hermanas per un bitllet a les semifinals, on espera el Haris de Tenerife.

La Copa de la Reina de 2023 entra en escena per primer cop a la història a Sant Cugat del Vallès. La cita arrencarà aquest divendres amb els partits de quarts de final, previs a les semifinals de dissabte i la gran final de diumenge. L’equip amfitrió, el DSV CV Sant Cugat, lluitarà amb els altres cinc millors equips de la Superlliga Femenina per intentar coronar-se campió d’una de les competicions més importants del voleibol espanyol.

El tret de sortida de l’esdeveniment serà en el partit entre l’Avarca Menorca i CV Kiele Socuéllamos, a les 17:00h, al PAV3 de la Zona Esportiva Municipal. El torn de les jugadores de Rafa Ruiz, el DSV CV Sant Cugat, no arribarà fins les 20:00h, quan s’enfrontaran al Cajasol Voley Dos Hermanas. A semifinals esperen dos equips canaris, el CV Hidramar Gran Canaria i el CV Tenerife Libby’s La Laguna, que jugaran dissabte a partir de les 16:30h. La gran final tindrà lloc diumenge a les 12:30h. Tots els partits es poden seguir en directe a través de la plataforma RTVE Play.

L’esdeveniment, que comptava amb vora 600 entrades, va penjar el cartell de ‘sold out’ un mes abans de l’inici de la competició. El club local va arribar a un acord amb l’Ajuntament de Sant Cugat per ampliar l’aforament del pavelló, que ha passat a albergar més d’un miler d’espectadors amb tots els tickets venuts per a la competició.

Jugadores Blume al torneig del KO

El segon torneig més important del voleibol espanyol compta amb una important presència de jugadores formades a Catalunya. A més, la majoria d’elles han passat pel programa de tecnificació català GET Blume. En total, dotze jugadores de la meitat dels equips participants han passat pel centre d’Esplugues. Elia Rodríguez, Raquel i Maria Brun, Andrea Bové, Zoí Mavrommatis, Camila Maldonado, Anna Newsome, Alessandra Hurtado són les exponents del DSV CV Sant Cugat; Mireia Orozco i Carla Jiménez militen aquest any al conjunt balear; i Elena Aran i Patricia Llabrés defensen els colors del CV Haris. D’altra banda, també destaca la presència de la catalana Clara Barceló al CV Kiele Socuéllamos.