La Copa Osona obrirà la temporada catalana de trial

El trial català ja escalfa motors per a l’inici de la temporada 2026. El tret de sortida de la disciplina serà, com és habitual els últims anys, amb una 27a Copa Osona de Trial que tindrà cinc dates de competició.

L’històric calendari osonenc, organitzat pel Trialsport Club Esportiu Osona i que ja supera el quart de segle de vida, s’ha convertit en una cita imprescindible per a tots els amants de la disciplina. Any rere any, el certamen reuneix els millors especialistes amb presència de campions d’Europa i del món. Els campions catalans Eloi Palau i Alba Riera han estat els vencedors de la Copa en les dues darreres edicions, les de 2024 i 2025.

La 27a edició de la Copa Osona tindrà un calendari continuista amb les mateixes dates i ubicacions que l’any passat. S’obrirà la temporada a Taradell (1 de feber), en una competició que no inclourà la categoria elit masculina; passarà per Olost (22 de febrer), Sant Julià de Vilatorta (8 de març), en una prova només per a les categories infantils, i Folgueroles (29 de març) i es tancarà al prestigiós Gran Premi Ciutat de Vic (19 d’abril), que l’any passat va comptar amb la victòria dels dos campions del món de la disciplina: Alejandro Montalvo i Alba Riera. El tancament de la Copa Osona es viurà tot just una setmana abans del Campionat de Catalunya de Trial, sent una vegada més l’avantsala de la lluita pels mallots catalans.

