La Copa del Món de gimnàstica estètica de grup atraurà més de 800 gimnastes a Tarragona

La Copa del Món de gimnàstica estètica de grup (AGG World Cup III), que se celebrarà del 27 al 30 de juny a Tarragona, atraurà un total de 861 gimnastes i 20 delegacions internacionals a la ciutat mediterrània. Emmarcada dins del calendari oficial de la Federació Internacional de Gimnàstica Estètica de Grup (IFAGG), la prova esdevindrà la primera competició internacional - en l’àmbit federat- que s’hagi albergat mai en territori espanyol d’aquest esport.

La Copa del Món de gimnàstica estètica de grup englobarà un total de quatre competicions que portaran a Tarragona les millors gimnastes d’aquesta modalitat; a l’IFAGG World Cup III, adreçada a les gimnastes sèniors, hi participaran un total de 165 gimnastes en representació de 20 clubs provinents de deu nacionalitats; a l’IFAGG Challenge Cup, adreçada a les gimnastes júniors, hi competiran un total de 143 gimnastes en representació de 17 equips provinents de vuit nacionalitats; a l’IFAGG Mediterranean Countries, adreçada a les gimnastes procedents de països mediterranis, hi participaran 437 gimnastes en representació de 58 equips provinents de set nacionalitats; i a l’IFAGG Open International, hi competiran 472 gimnastes en representació de 54 equips procedents de 10 nacionalitats.

En només dos mesos

La directora de l’àrea de competicions de la Federació Catalana de Gimnàstica, Carme Garcia, ha verbalitzat el repte que ha suposat entomar una competició internacional d’aquesta magnitud “en un temps rècord de dos mesos”, tot agraint la confiança dipositada per part de l’IFAGG, la RFEG i el suport rebut per part de l’Ajuntament de Tarragona.

“Tot i que fa poc temps (que ...) en l’àmbit federatiu la gimnàstica estètica de grup és una modalitat amb història perquè ja fa més de 20 anys que es practica”, ha reivindicat Garcia, que ha animat a omplir la setmana vinent les graderies del Palau d’Esports Catalunya per veure en directe “una gimnàstica molt plàstica i dinàmica”.