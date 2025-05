Una Copa Catalunya per al record: el twirling català mostra força, talent i futur

Sant Feliu de Guíxols ha triomfat per partida doble en la Copa Catalunya 2025 de Twirling. La jornada va començar amb una batalla apassionant en la modalitat individual, on Rocío Sánchez Rodríguez (Valls) va dominar l’Infantil Femení, Gael Cobo García (Gornal) es va imposar en Infantil Masculí, Ariana Maria Nanu (Gimnàstic Vidreres) va brillar en Cadet Femení i Zaira Salcedo Cortes (Gimnàstic Vidreres) es va fer amb el títol en Juvenil Femení.

Competicions individuals

En la categoria Juvenil Masculí, Juan Jaimez Domingo (Platja d’Aro) va mostrar una tècnica impecable, mentre que en Júnior Femení la victòria va ser per a Anna Martí Fernández (Platja d’Aro) i en Júnior Masculí per a Jhonattan Velázquez Ramos (Platja d’Aro). A la batalla de veterans, Abril Rodriguez Batllosera va alçar-se victoriosa en Sènior Femení representant Sant Feliu de Guíxols, i Marc Nadal Subies va portar el podi masculí a Benavent.

Les parelles guanyadores

A les coreografies en parella es va veure una complicitat excepcional: Lia Vilaplana i Clàudia Jové (Vilobi) van captivar a Infantil, Rocío Sánchez amb Carla Loaisas (Valls) van imposar-se en Cadet, Violeta González amb Juan Jaimez (Platja d’Aro) van arrasar en Juvenil, Nina i Noa Espinola (Sant Feliu de Guíxols) van encisar en Júnior i, finalment, Nora Rodriguez amb Martina Fuentes (Sant Feliu de Guíxols) van segellar la categoria Sènior amb una actuació memorable.

Els Clubs més premiats

Però la gran festa del dia va arribar amb la competició per equips: el Club Vilobi va celebrar dos triomfs majúsculs proclamant-se campió en les categories Infantil i Cadet, mentre que el Club Platja d’Aro va demostrar la seva potència en Júnior. I és clar, l’equip sènior de Sant Feliu de Guíxols, amb un rendiment col·lectiu impecable, no només va conquerir el títol Sènior sinó que va arrodonir la jornada alçar-se com a campió absolut de la Copa Catalunya 2025, afirmant la seva supremacia i deixant una empremta inesborrable en la història del twirling català.

Ha estat una edició per a recordar, plena d’emoció, estil i intensitat, que confirma el gran futur del nostre twirling.