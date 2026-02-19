Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PATINATGE

La Copa Catalunya 3×3 s’estrena amb èxit a Navarcles

La Copa Catalunya 3×3 s’estrena amb èxit a Navarcles / UFEC

UFEC

El Pavelló Municipal de Navarcles ha acollit la primera edició de la Copa Catalunya 3×3, una nova competició impulsada per la Federació Catalana de Patinatge i adreçada a les categories de base.La cita ha reunit els equips classificats de la primera fase de la temporada en un cap de setmana marcat pel dinamisme, la intensitat i el bon ambient a la graderia. El format 3×3 ha tornat a evidenciar el seu atractiu, amb partits ràpids, participatius i molt vistosos.

La primera edició de la Copa Catalunya 3x3 ja ha coronat els seus primers campions en categories formatives: en Prebenjamí Plata el títol ha estat per al CP Corbera i el subcampionat per al CHP Bigues i Riells, mentre que en Prebenjamí Or el campió ha estat el PHC Sant Cugat i el CH Juneda ha quedat segon. En Benjamí Plata, el CP Masquefa s’ha imposat amb el CP Folgueroles A com a subcampió, i en Benjamí Or el Sant Cugat ha estat el vencedor seguit del Reus Deportiu. Pel que fa a la categoria Aleví, el CP Congrés ha guanyat en Or i l’Hoquei Tàrrega en Plata. Finalment, en Infantil Plata el campionat ha estat per al CH Ripollet amb el CP Corbera B en segona posició, mentre que en Infantil Or el títol l’ha aconseguit el CH Vila-seca amb l’HC Palau com a subcampió.

