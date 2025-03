Conseller Berni Álvarez: "La salut mental serà un dels àmbits prioritaris en el nou pla d'alt rendiment esportiu català"

El Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) de Sant Cugat ha acollit avui la jornada "Salut mental i esport de competició. Trencant estigmes i fomentant el benestar", una iniciativa impulsada pel Departament d'Esports. El conseller d’Esports, Berni Álvarez, ha explicat que la salut mental serà “un dels àmbits prioritaris d’actuació en el nou pla d’alt rendiment esportiu català” que prepara el Govern.

La sessió, que ha comptat amb l’assistència activa d’un centenar de persones, ha servit per destacar la salut mental com un element essencial per millorar el rendiment esportiu i crear un entorn saludable per a l’esportista. A través de la presència d’experts en la matèria i representants del món de l’esport d’alt rendiment, s’ha reflexionat sobre el paper fonamental de les institucions esportives en la promoció d’espais segurs i saludables.

Durant la seva intervenció, el conseller Álvarez ha avançat que “en el marc de l’eix Esport360, posarem el focus en impulsar un nou pla d’alt rendiment per millorar la preparació i la vida dels esportistes d’alt nivell”. Un nou programa “on la salut mental tindrà un protagonisme especial”, ha subratllat, a partir de “les dades que abans puguem obtenir de com afronta cada esportista els reptes a nivell mental”.

Berni Álvarez, que ha estat acompanyat del secretari general del Departament d’Esports, Abel García, ha explicat que “el repte que tenim des del Govern és gran i l’hem d’afrontar en el vessant positiu per millorar el rendiment amb les eines que ja tenim, no només quan l’esportista presenti algun problema”.

El conseller ha recordat haver tractat situacions com les que s’han explicat en la jornada durant la seva anterior etapa com a jugador i entrenador, i ha recalcat la importància de diferenciar escenaris com la competició, l’entrenament i l’acompanyament quan l’esportista es retira. Finalment, ha assegurat que la salut mental tindrà un paper destacat dins la nova Llei de l’Esport i l’Activitat Física de Catalunya que el Govern ha començat a elaborar.

El CAR de Sant Cugat fa una conferència / El govern

La veu d’experts i esportistes

El primer bloc de la jornada, “Salut mental, entre benestar i malestar”, ha comptat amb la ponència de Yago Ramis, coordinador del Grup de Recerca en Ciències Socials de l’Esport de l’Institut de Recerca de l’Esport, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La seva intervenció s’ha centrat en la relació entre benestar, estrès competitiu i trastorns mentals, així com la prevalença dels problemes mentals dels esportistes.

En el segon bloc, “Del benestar al suport especialitzat”, el catedràtic de Psicologia de l'Esport i co-coordinador del Grup d'Estudis de Psicologia de l'Esport de la UAB, Miquel Torregrossa, i la cap Unitat d’acompanyament a la carrera esportiva del CAR, Susana Regüela, han parlat de la promoció d’entorns segurs i de la prevenció del malestar, mentre que Sònia Soriano, psicòloga esportiva i psicòloga clínica, s’ha focalitzat en la detecció, la intervenció precoç i el tractament i suport en casos de problemes de salut mental en esportistes.

Finalment, s’ha fet una taula rodona amb representants de la natació d’alta competició, que han explicat el seu testimoni sobre la temàtica de la jornada. Així, Berta Ferreras, exnedadora de l’equip estatal de natació artística; Marc Tribuleix, tècnic de base i formador de la Federació́ Catalana de Natació́ (FCN), i Eugeni Ballarín, director tècnic de la FCN, han explicat com han viscut experiències vinculades a la salut mental i com es pot vetllar per crear entorns que afavoreixin el benestar de l’esportista.