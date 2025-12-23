Connexió EsportCat 2x10: Balanç a un 2025 ple de projectes per l'Esport Català
Aquest divendres 26 de desembre, a les 20h, emetem el darrer 'Connexió EsportCat' de 2025
Amb la visita del Conseller d'Esport Berni Álvarez al programa, posem punt i final a la segona temporada del 'Connexió EsportCat'. El Conseller fa repàs d'un 2025 ple d'èxits i nous projectes per l'esport català i que prometen donar més impuls a l'esport del nostre territori l'any que comença la setmana vinent. Amb Jaume Marcet i Blanca Sánchez, a partir de les 20:00h d'aquest divendres 26 de desembre a SPORT.es i totes les nostres xarxes socials.
