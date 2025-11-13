Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Connexió EsportCat 2x08: El Pla d'Impuls de l'Esport Femení

Aquest divendres a partir de les 20:00h, un nou programa del 'Connexió EsportCat'

El primer programa del 'Connexió EsportCat' de novembre parla del Pla d'Impuls de l'Esport Femení

El primer programa del 'Connexió EsportCat' de novembre parla del Pla d'Impuls de l'Esport Femení / SPORT.es

SPORT.es

El 'Connexió EsportCat' no s'atura i comencem aquest novembre amb un primer programa dedicat exclusivament al Pla d'Impuls de l'Esport Femení que ha impulsat la Conselleria d'Esports de la Generalitat.

Entrevistarem a dos referents en l'àmbit com són Susanna Soler i l’Anna Vilanova i coneixerem de primera mà dos exemples de projectes dedicats al creixement de l'esport femení com són els de l'ASME Tucans de Sant Adrià d'hoquei línia i totes les accions que s'estan duent a terme des de la Federació Catalana de Basquetbol. Tot, com sempre, amb Jaume Marcet i Blanca Sánchez.

