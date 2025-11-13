Connexió EsportCat 2x08: El Pla d'Impuls de l'Esport Femení
Aquest divendres a partir de les 20:00h, un nou programa del 'Connexió EsportCat'
El 'Connexió EsportCat' no s'atura i comencem aquest novembre amb un primer programa dedicat exclusivament al Pla d'Impuls de l'Esport Femení que ha impulsat la Conselleria d'Esports de la Generalitat.
Entrevistarem a dos referents en l'àmbit com són Susanna Soler i l’Anna Vilanova i coneixerem de primera mà dos exemples de projectes dedicats al creixement de l'esport femení com són els de l'ASME Tucans de Sant Adrià d'hoquei línia i totes les accions que s'estan duent a terme des de la Federació Catalana de Basquetbol. Tot, com sempre, amb Jaume Marcet i Blanca Sánchez.
