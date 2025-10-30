Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Connexió EsportCat 2x07: La salut mental a l’esport

Aquest dijous, a partir de les 20h, un nou programa de 'Connexió EsportCat'

Tanquem el mes d’octubre amb un nou programa de Connexió Esportcat, en aquest cas dedicat a la salut mental a l’esport. Parlarem amb dos especialistes per saber com ha evolucionat el tractament de la salut mental a l’esport i els seus reptes de futur. També coneixerem dos casos concrets: com es tracta aquest tema al CAR de Sant Cugat i parlarem amb Victòria Cid, exesportista d’elit que va patir una depressió i ha acabat fent un llibre sobre el tema.

Tot, a partir de les 20h amb Jaume Marcet i Blanca Sánchez.

