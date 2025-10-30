Connexió EsportCat 2x07: La salut mental a l’esport
Aquest dijous, a partir de les 20h, un nou programa de 'Connexió EsportCat'
SPORT.es
Tanquem el mes d’octubre amb un nou programa de Connexió Esportcat, en aquest cas dedicat a la salut mental a l’esport. Parlarem amb dos especialistes per saber com ha evolucionat el tractament de la salut mental a l’esport i els seus reptes de futur. També coneixerem dos casos concrets: com es tracta aquest tema al CAR de Sant Cugat i parlarem amb Victòria Cid, exesportista d’elit que va patir una depressió i ha acabat fent un llibre sobre el tema.
Tot, a partir de les 20h amb Jaume Marcet i Blanca Sánchez.
- Félix Chaqués, extrabajador de Dabiz Muñoz, sobre trabajar con él: 'Lo hacíamos porque era lo que tocaba o por la pasión
- El Dr. Ripoll, traumatólogo, explica cómo está afectando la pubalgia a Lamine Yamal: 'Puede llegar a provocar un bloqueo articular
- Comunicado oficial del Barça sobre la lesión de Pedri
- El Barça empieza a poner freno a Lamine Yamal
- Luis Enrique, un salvavidas para Vinícius Jr.
- Lamine y la pubalgia: 'Es una lesión con la que hay que convivir
- Distanciamiento entre Xabi y el vestuario: 'Se cree Pep Guardiola
- Los castigados por la tangana del clásico con Lunin en cabeza