Connexió EsportCat 2x06: És temps d'esports de muntanya

Aquest dijous arriba una nova edició del 'Connexió EsportCat', on parlarem dels esports de muntanya

Connexió EsportCat 2x06: És temps d'esports de muntanya

Connexió EsportCat 2x06: És temps d'esports de muntanya / SPORT.es

SPORT.es

Aquest dijous torna el 'Connexió EsportCat'. I ho fa amb un programa dedicat als esports de muntanya, en un moment on la temporada de neu comença a escalfar motors. Parlarem de com es viuen i com es promocionen els esports de muntanya des del territori amb la Sílvia Puigarnau, directora de l'INEFC Pirineus, i en Carles Ruiz, president de FGC. També tindrem al programa a dos esportistes catalans que lluitaran per assolir una plaça als Jocs Olímpics d'Hivern de Milano-Cortina del proper mes de febrer com son Ot Ferrer i Maria Costa i coneixerem com d'important és la nutrició pels esportistes d'alt nivell. Tot, amb Jaume Marcet i Blanca Sánchez, a partir de les 20:00h a SPORT.es i les nostres xarxes socials.

