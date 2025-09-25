Connexió EsportCat 2x05: La medicina esportiva a Catalunya
Aquest dijous, a partir de les 20h, torna el Connexió EsportCat amb un nou programa
SPORT.es
Torna el 'Connexió EsportCat' aquest dijous i ho fa amb un programa dedicat a la medicina esportiva a Catalunya, un àmbit tan important com desconegut per gran part de l'opinió pública i que és clau, no només a l'esport d'elit, sinó sobretot per tothom qui practica esport cada dia en l'àmbit que sigui. Parlarem del tema amb dos referents com els doctors Daniel Brotons i Mariona Violán, a banda de descobrir aspectes importants sobre el Laboratori Antidopatge de Catalunya i els secrets dels tractaments de recuperació i readaptació. Amb Jaume Marcet i Blanca Sánchez.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL