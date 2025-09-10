Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Connexió EsportCat 2x04: La vida d'un esportista d'elit després de la retirada

Connexió EsportCat torna aquest divendres 12 de setembre a partir de les 20h a SPORT.es i totes les nostres xarxes socials

El Connexió EsportCat s'emet aquest divendres des del CAR

El Connexió EsportCat s'emet aquest divendres des del CAR / SPORT.es

Un cop superat l'estiu, el Connexió EsportCat encara la nova temporada amb una dosi doble de programes. Comencem el setembre amb un primer programa dedicat a la vida laboral dels esportistes d'elit un cop s'han retirat. No només coneixerem casos concrets d'esportistes que ho han viscut o estan a punt de fer-ho, sinó que també en parlarem extensament amb Ramon Terrassa, director del CAR de Sant Cugat, i Anna Benito, cap del Departament d'Atenció a l'Esportista del mateix centre, especialitzada en aquest camp. Amb Jaume Marcet i Blanca Sánchez.

