Connexió EsportCat 2x03: El paper de l’esport a l’educació escolar i universitaria

El Connexió EsportCat torna aquest dijous a partir de les 20h a SPORT.es i totes les nostres xarxes socials.

SPORT.es

Com tots els últims dijous de mes, és moment de repassar i donar protagonisme a temes clau de l'esport català en el programa 'Connexió EsportCat'. Aquest mes d’agost tractarem l’esport dins l’educació tant escolar com universitaria. Per aquest motiu, ens apropem al Vendrell per parlar amb el Consell Esportiu del Baix Penedès i, a més, tindrem un dels millors exemples sobre l'esport a la universitat amb el Servei de l'Activitat Física de la UAB i saben de primera mà com funcionen els Campionats de Catalunya.

Tot, a partir de les 20:00h de la tarda a la web d'SPORT i totes les nostres xarxes socials, amb Jaume Marcet i Blanca Sánchez com a presentadors.

