Connexió EsportCat 2x01 - Un any històric a l'INEFC

Torna el Connexió EsportCat un any més amb tot el contingut esportiu d'arreu del nostre territori. Aquest any, comencem amb un curs històric a l'INEFC, amb la graduació de la primera promoció d'INEFC Pirineus. Estarem amb el conseller Berni Álvarez per fer-ne balanç, visitarem les instal.lacions d'INEFC Barcelona i viurem, desde Pirineus i Lleida, amb els respectius directius dels centres, com ha anat l'actual curs universitari.