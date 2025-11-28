Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Connexió EsportCat 1x09: Les claus del Pla de Xoc d'instal·lacions esportives

Aquest divendres, a partir de les 20h, un nou programa del Connexió EsportCat

Nou programa de Connexió EsportCat, dedicat al Pla de Xoc de millora de les instal·lacions esportives

Nou programa de Connexió EsportCat, dedicat al Pla de Xoc de millora de les instal·lacions esportives / SPORT.es

SPORT.es

Tanquem el mes de novembre al Connexió EsportCat i ho fem amb un programa especial dedicat al Pla de Xoc de millora de les instal·lacions esportives que duu a terme el Departament d'Esports i que ha de servir per a la modernització i condicionament de les instal·lacions esportives de Catalunya. En parlarem amb Abel Garcia, Secretari General de l'Esport i amb Juanjo Cortés, president de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. Coneixerem els detalls del pla i també dos casos concrets a Sentmenat i Molins de Rei. Tot, presentat per Jaume Marcet i Blanca Sánchez a partir de les 20:00h a SPORT.es i totes les nostres xarxes socials.

