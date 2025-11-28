Connexió EsportCat 1x09: Les claus del Pla de Xoc d'instal·lacions esportives
Aquest divendres, a partir de les 20h, un nou programa del Connexió EsportCat
SPORT.es
Tanquem el mes de novembre al Connexió EsportCat i ho fem amb un programa especial dedicat al Pla de Xoc de millora de les instal·lacions esportives que duu a terme el Departament d'Esports i que ha de servir per a la modernització i condicionament de les instal·lacions esportives de Catalunya. En parlarem amb Abel Garcia, Secretari General de l'Esport i amb Juanjo Cortés, president de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. Coneixerem els detalls del pla i també dos casos concrets a Sentmenat i Molins de Rei. Tot, presentat per Jaume Marcet i Blanca Sánchez a partir de les 20:00h a SPORT.es i totes les nostres xarxes socials.
