Comença una nova edició de la Lliga Catalana de petanca inclusiva

Dissabte 15 de novembre va començar una nova edició de la Lliga Catalana de petanca inclusiva

Comença una nova edició de la Lliga Catalana de petanca inclusiva

Comença una nova edició de la Lliga Catalana de petanca inclusiva / UFEC

UFEC

Dissabte 15 de novembre va començar una nova edició de la Lliga Catalana de petanca inclusiva a les instal·lacions del Club Petanca Martorell amb les partides corresponents a la primera jornada de competició del Grup A de la Lliga Catalana.

La petanca inclusiva està vivint un gran moment i, una mostra d’això, és la participació de 28 tripletes, rècord de la competició que, en la primera fase es divideixen en dos grups. Les tripletes del CP Santa Rosa, CP Santa Eulàlia A, CP Santa Coloma A, CP Les Borrelles i CP Martorell A, van finalitzar amb un total de 9 punts aquesta primera jornada.

La competició del Grup B de la Lliga Catalana comença dissabte 22 de novembre a la seu del CP Nova Lloreda a partir de les 10h.

