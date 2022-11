Comença la LCFA Júnior 2022/2023

La Lliga Catalana Júnior arrenca aquest cap de setmana amb la jornada inaugural de la fase regular Una competició amb cinc jornades i on els dos primers classificats aconseguiran el bitllet directe per a les semifinals dels “playoffs”

La Lliga Catalana Júnior arrenca aquest cap de setmana amb la jornada inaugural de la fase regular. Una competició amb cinc jornades i on els dos primers classificats aconseguiran el bitllet directe per a les semifinals dels “playoffs”, mentre que del tercer al sisè hauran de disputar els Wild Cards per decidir els altres dos semifinalistes.

Els Barberà Rookies, vigents campions, obriran la competició aquest dissabte jugant a casa contra els Terrassa Reds. D’altra banda, els Badalona Dracs s’enfrontaran als Pioners, mentre que els Imperials rebran la visita dels Argentona Bocs.