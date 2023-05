Comença el Campionat de Catalunya de Vòlei Platja

El Vicky Catalan Volei Tour comptarà amb vuit proves al llarg de l’estiu i començarà aquest cap de setmana a Mataró

L ’espera ha finalitzat. Ja es troba disponible al web de la Federació Catalana de Voleibol (FCVb) el formulari per inscriure’s al Vichy Catalan Volei Tour Campionat de Catalunya, que tindrà lloc aquest cap de setmana a Mataró. La prova es disputarà a les pistes que la federació muntarà a la platja del Varador. Dissabte 13 serà el torn dels participants que conformen la fase prèvia i també els que participen en el Vichy Plus, mentre que, diumenge, els principals classificats per rànquing competiran per descobrir-nos els primers guanyadors de l’actual ediciódel circuit. Cal recordar que perquè un jugador pugui participar en qualsevol torneig dels que integren el campionat, serà requisit indispensable que estigui en possessió de la llicència catalana de vòlei platja.

Els esportistes que vulguin participar a la primera prova del circuit a Mataró tindran fins demà dijous a les 12:00 h per realitzar la seva inscripció degudament formalitzada. La Federació Catalana de Voleibol emetrà un comunicat amb la llista definitiva de jugadors i els horaris dels partits corresponents, com a màxim, divendres a la tarda. Mataró, l’única població del maresme que acollirà aquest any una prova del Vichy Catalan Volei Tour, destaca per comptar amb un entorn natural idoni per practicar esports a l’aire lliure com són el front marítim i els diferents paratges de la serralada litoral.

La primera prova puntuable del circuit tindrà lloc a Mataró aquest cap de setmana

Aquest any, els participants intentaran aixecar un títol que en l’actualitat i en categoria femenina es troba en mans de Kadri Puri i Erika Kliokmanaite, que ja van ser campiones l’any 2013, 2014 i també el 2020. Per la seva part, en l’apartat masculí, Elio Carrodeguas i Dexter Edwards, defensen títol de campions que van aconseguir en la passada edició.

L' Apunt

La capital del Maresme serà l’única seu de la comarca catalana on es disputi una prova del Vichy Catalan Volei Tour Campionat de Catalunya. A més d’haver acollit en nombroses ocasions aquest torneig de voleibol, Mataró és coneguda per l’esport que s’hi respira a la ciutat. El CN Mataró, equip de waterpolo, és un dels clubs femenins punters d’aquest esport a Espanya, juntament amb el CN Sabadell. També destaca per sobre de la resta el conjunt d’handbol femení, primer campió a la història de la Copa Princesa disputada a principis d’abril