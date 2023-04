Colon Sabadell recupera el tron de la Lliga Catalana Divisió d’Honor

Les instal·lacions de l'Institut Martí Pous van acollir els enfrontaments de la darrera ronda de la Lliga Catalana d'Escacs 2023 de Divisió d'Honor

Les partides podien ser seguides per retransmissió web i a més es comptava amb un desplegament periodístic de la mà dels periodistes Víctor Collell i Enric Garcia i com a comentarista de les partides el GM Àlvar Alonso.

Després de jugar-se set rondes en una fase regular inicial, i tot seguit un play-off entre els vuit millors, els protagonistes de la final van ser els equips del Club Escacs Barcelona i el Colon Sabadell Chessy. L'equip del Barcelona es va presentar amb l'equip de gala, comptant a les seves files els seus deu millors jugadors de l'ordre de forces del club. Mentre que el Colon Sabadell presentava un equip molt potent, però encara ho podia haver estat més. En qualsevol cas, el duel es mostrava amb molta igualtat. Finalment, la sort va caure a favor pels sabadellencs per la mínima: Colon Sabadell 5,5 – Barcelona 4,5. D'aquesta manera el Colon Sabadell recuperava el tron i domini que tenia just abans de la pandèmia. El Barberà va finalitzar en tercera posició.

Per altra banda, també estava en joc places de descens. Així, els equips del Cor de Marina i Sant Cugat varen perdre els seus enfrontaments contra Mollet i Olot respectivament i de retruc van perdre la categoria. La Lira Vendrellenca va convertir-se en el tercer equip que va perdre la categoria després d’empatar contra el Cerdanyola.

Per últim, a les categories inferiors, el Tres Peons – EDAMI i el Vila Olímpica són nous equips de Divisió d'Honor després d’haver aconseguit el triomf als seus respectius grups de la Primera Categoria. Mentre que la tercera plaça per l'ascens se l'hauran de jugar el Llinars i el Terrassa. El Calldetenes es va proclamar campió de Catalunya de la categoria de Segona Divisió en derrotar el Vilafranca pel desempat olímpic, mentre que l'Olot B va derrotar clarament al Cambrils per 6,5 a 3,5 en el matx per decidir el millor equip de Catalunya de la categoria de Preferent.