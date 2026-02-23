Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sanción Prestianni ViniciusBenfica PrestianniSimeoneLaporta MessiTavares BarçaMaldiniGaviLamine YamalMastantuonoCopa del Rey BaloncestoGuadalajaraMotoGP TailandiaCanceloReal MadridSeguridad SocialCuándo juega AlcarazMcEnroe AlcarazRankig ATP hoyAlavés - Girona hoyDroClasificación UAE TourClasificación Volta AlgarveClasificación LaLigaDel Toro UAE TourBota de OroMedallas España JJ.OO InviernoAlpinismoMorientesElecciones Barça 2026Spotify Camp NouEstatuto de los trabajadoresJorge Rey
instagramlinkedin

ESPORT ADAPTAT

El CN Barcelona guanya el 2on Torneig de Waterpolo Adaptat

Torneig de waterpolo adaptat a les instal·lacions de l’UE Horta

Torneig de waterpolo adaptat a les instal·lacions de l’UE Horta / UFEC

SPORT.es

SPORT.es

Aquest dissabte 21 de febrer s’ha disputat la segona edició del Torneig de waterpolo adaptat a les instal·lacions de l’UE Horta, amb victòria del CN Barcelona.

En la primera semifinal, el CN Barcelona va guanyar amb autoritat (12-7) davant l’equip amfitrió, per la seva banda, el Terrassa va guanyar al CN Sabadell pel mateix resultat en la segona semifinal. Abans de disputar-se la gran final, en el partit per la tercera i quarta posició, el CN Sabadell va guanyar a l’UE Horta per 9 a 4. En la gran final, el CN Barcelona va dominar durant tot el partit, guanyant per un clar 15 a 2 al CN Terrassa, proclamant-se d’aquesta manera campió de la segona edició d’aquest Torneig.

Paral·lelament, durant el dissabte al matí, es va portar a terme una taula rodona dedicada al waterpolo adaptat amb una gran assistència de públic, una mostra del creixent interès per aquest esport.

Noticias relacionadas

Durant les diferents ponències es van compartir experiències, criteris tècnics i eines pràctiques per obrir camí a un waterpolo més inclusiu i accessible per a tothom.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL