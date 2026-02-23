ESPORT ADAPTAT
El CN Barcelona guanya el 2on Torneig de Waterpolo Adaptat
Aquest dissabte 21 de febrer s’ha disputat la segona edició del Torneig de waterpolo adaptat a les instal·lacions de l’UE Horta, amb victòria del CN Barcelona.
En la primera semifinal, el CN Barcelona va guanyar amb autoritat (12-7) davant l’equip amfitrió, per la seva banda, el Terrassa va guanyar al CN Sabadell pel mateix resultat en la segona semifinal. Abans de disputar-se la gran final, en el partit per la tercera i quarta posició, el CN Sabadell va guanyar a l’UE Horta per 9 a 4. En la gran final, el CN Barcelona va dominar durant tot el partit, guanyant per un clar 15 a 2 al CN Terrassa, proclamant-se d’aquesta manera campió de la segona edició d’aquest Torneig.
Paral·lelament, durant el dissabte al matí, es va portar a terme una taula rodona dedicada al waterpolo adaptat amb una gran assistència de públic, una mostra del creixent interès per aquest esport.
Durant les diferents ponències es van compartir experiències, criteris tècnics i eines pràctiques per obrir camí a un waterpolo més inclusiu i accessible per a tothom.
