CN Barcelona i CN Terrassa, campions d’Espanya en la categoria Cadet

El CN Barcelona s’ha proclamat campió d’Espanya en la categoria Cadet Masculí després de vèncer en una final molt ajustada al CN At. Barceloneta per 11-10. Per la seva banda, El CN Terrassa s’ha coronat campió d’Espanya en la categoria Cadet Femení en un final de partit emocionant davant l’UE Horta, decidit per penals amb un marcador final de 14-15.