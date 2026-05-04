El Club Petanca Martorell es proclama campió de la Lliga Catalana de petanca inclusiva
El Club Petanca Martorell s’ha proclamat campió de la Lliga Catalana de Petanca Inclusiva després d’imposar-se a la fase final disputada aquest dissabte a les instal·lacions del Club Petanca Santa Coloma.
La jornada decisiva ha reunit les vuit millors tripletes classificades de la primera fase, en un ambient competitiu i festiu que ha posat en valor l’esport inclusiu. En les semifinals, el Martorell ha superat la tripleta B del CP Hospitalet, mentre que la tripleta B del CP Santa Coloma s’ha imposat a la tripleta A del mateix club hospitalenc.
A la gran final, el conjunt martorellenc ha aconseguit la victòria davant la tripleta amfitriona del CP Santa Coloma, assegurant així el títol d’aquesta edició.
Amb aquesta fase final es dona per tancada una Lliga Catalana de rècord, la més participativa fins ara, amb un total de 28 tripletes a la primera fase, distribuïdes en dos grups. La competició consolida així el seu creixement i el compromís amb la inclusió dins del món de la petanca.
