Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carné de conducirReal MadridAlexia PutellasToni FreixaDónde ver Everton - CityRefugio ViniciusJoao Pedro BarçaSorteo Masters 1000 RomaRafa Jódar RomaHorarios MotoGPVuelta a España femenina Etapa 3Descenso LaLigaChris BumsteadEspaña - Finlandia Europeo sub-17Cuentas Barcelona LaLigaBarcelona Final Champions FemeninaBarcelona - Real MadridPogacarRua BarçaDGTEconomíaAlexia PutellasPS Store
instagramlinkedin

ESPORT CATALÀ

El Club Petanca Martorell es proclama campió de la Lliga Catalana de petanca inclusiva

El Club Petanca Martorell es proclama campió de la Lliga Catalana de petanca inclusiva

El Club Petanca Martorell es proclama campió de la Lliga Catalana de petanca inclusiva / UFEC

UFEC

El Club Petanca Martorell s’ha proclamat campió de la Lliga Catalana de Petanca Inclusiva després d’imposar-se a la fase final disputada aquest dissabte a les instal·lacions del Club Petanca Santa Coloma.

La jornada decisiva ha reunit les vuit millors tripletes classificades de la primera fase, en un ambient competitiu i festiu que ha posat en valor l’esport inclusiu. En les semifinals, el Martorell ha superat la tripleta B del CP Hospitalet, mentre que la tripleta B del CP Santa Coloma s’ha imposat a la tripleta A del mateix club hospitalenc.

A la gran final, el conjunt martorellenc ha aconseguit la victòria davant la tripleta amfitriona del CP Santa Coloma, assegurant així el títol d’aquesta edició.

Noticias relacionadas

Amb aquesta fase final es dona per tancada una Lliga Catalana de rècord, la més participativa fins ara, amb un total de 28 tripletes a la primera fase, distribuïdes en dos grups. La competició consolida així el seu creixement i el compromís amb la inclusió dins del món de la petanca.

TEMAS