VELA
El Club Patí Vela Barcelona, premi col·lectiu als 63ns Premis Sant Martí
El Club Patí Vela Barcelona ha estat distingit amb el premi col·lectiu dels 63ns Premis Sant Martí, un reconeixement del districte de Sant Martí que posa en valor la tasca d’entitats i persones que contribueixen de manera destacada al progrés social, esportiu i comunitari del territori.
El guardó subratlla la rellevància del club a la Vila Olímpica, on ha esdevingut un referent de vela, rem i esports de mar, així com un espai de convivència, formació i divulgació marítima per a veïns i entitats locals. La seva activitat constant, l’aposta per l’esport tradicional català i la promoció de l’accés al medi marí han estat elements clau per assolir aquesta distinció.
Els Premis Sant Martí premien les iniciatives d’interès públic dins el districte, i en aquesta ocasió el Club Patí Vela Barcelona ha estat reconegut per la seva vinculació activa amb la vida comunitària i per fomentar valors com la inclusió, la sostenibilitat i l’arrelament al territori.
