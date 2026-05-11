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El Club Natació Barcelona es proclama guanyador de la Lliga Catalana Danfoss waterpolo adaptat

El Club Natació Barcelona es proclama guanyador de la Lliga Catalana Danfoss waterpolo adaptat

El Club Natació Barcelona es proclama guanyador de la Lliga Catalana Danfoss waterpolo adaptat / UFEC

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Els  partits corresponents a la cinquena jornada de la Lliga Catalana Danfoss de waterpolo adaptat s’han disputat aquest cap de setmana, on el Club Natació Barcelona s’ha proclamat campió de la competició.

Màxima igualtat entre els dos equips més destacats d’aquesta competició, el Club Natació Barcelona i el Club Natació Terrassa, en un partit on l’equip barceloní ha guanyat per proclamar-se campió d’aquesta edició de la competició.

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