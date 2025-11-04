GOLF
El Club de Golf Sant Cugat, campió de Catalunya Interclubs Infantil 2025
El Campionat de Catalunya Interclubs Infantil ja té nou campió del 2025. Després de dues jornades de competició a Golf Lleida & Country Club, el Club de Golf Sant Cugat s'ha proclamat nou campió després d'acumular un total de 377 cops a la suma de les dues jornades de joc al recorregut lleidatà.
Hugo Carmona, Valentina Corretja, Félix Barrado i Ona Martínez, són els integrants de l'equip campió, que sumava aquests 377 cops, superant el RCG El Prat, que aconseguia el subcampionat. L'equip format per Álvaro González, Mirko López, Maria Ros i Toni Vega, s'emportava el segon lloc a la competició scratch, amb un total de 390 impactes.
A la classificació Handicap, l'equip guanyador va ser el Club de Golf Vallromanes, format per Arnau Miró, Nacho López, Carla Alonso i Sergi Macià, acumulant un total de 349 punts.
A la jornada Fourball Stroke Play disputada dissabte, la millor parella va ser la formada pels jugadors del RCG El Prat, Álvaro González i Mirko López, amb un total de -5, mentre que el millor resultat individual diumenge el va signar Félix Barrado, del Club de Golf Sant Cugat, signant 73 cops, el par del camp. Dues grans jornades de golf en el recorregut lleidatà que va acabar coronar el Club de Golf Sant Cugat, i que va rebre la Copa Challenge que podrà lluir a les vitrines del club durant tot l'any fins a l'edició del 2026
