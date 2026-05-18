El Club de Golf Costa Brava corona els nous campions de Catalunya Infantil, Aleví i Benjamí 2026

En categoria Infantil masculí, el nou campió de Catalunya es Anis Hababou, amb un total de 146 cops (+6), mentre el subcampionat va ser per a Keneboga Mdlulwa, amb 149 (+9).

La campiona infantil es Maria Ros, amb 146 cops (+6) i la subcampiona, Itziar d'Ormaechea, amb 148 (+6).