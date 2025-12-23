BASQUETBOL
Cloenda de la gran Capitalitat del Bàsquet Femení de Llinars del Vallès
El Teatre Auditori de Llinars del Vallès va ser l'escenari de l'acte de cloenda de Llinars del Vallès com a Capitalitat del Bàsquet Femení 2025. La localitat del Vallès Oriental ha tancat el 2025 amb un total de 62 activitats i iniciatives de visibilització i promoció del bàsquet femení. Un any més, la Capitalitat ha estat una oportunitat excel·lent per visibilitzar i empoderar les dones en l'esport i el bàsquet des de diverses perspectives.
Impulsada l'any 2017 amb la intenció i objectiu de potenciar el paper de la dona dins el nostre esport i en el marc d'una localitat al llarg de tot un any, la ciutat de Reus serà qui agafa el relleu de Llinars, durant aquest proper 2026, com a Capitalitat del Bàsquet Femení.
Sant Feliu de Llobregat va ser l'aposta de la Federació per a convertir-se en la primera Capitalitat del Bàsquet Femení de la història l'any 2017; Girona la va seguir l'any següent, durant tot el 2018; i el 2019 va ser el torn d'Igualada, en el marc de la celebració també com a Ciutat Europea de l'Esport. Tot seguit, el 2020, va ser el torn de la localitat maresmenca de Malgrat de Mar, que a causa de la pandèmia es va prorrogar fins juny de 2021 per tal d'acabar de desplegar el seu calendari d'activitats previst, però adaptat a la situació sanitària i protocols de llavors. La temporada 2021-22, Manresa va ser l'escollida tot acollint diferents activitats vertebrades en tres eixos. Després d'un 2023 marcat pel Centenari del Bàsquet Català (1923-2023) i per l'extens programa d'esdeveniments i actes d'àmbit esportiu, però també de caire lúdic, social, cultural i solidari arreu del territori, la Federació Catalana de Basquetbol va reprendre la Capitalitat el 2024 a la capital d'Osona, Vic, que durant el 2024 va organitzar prop de 30 activitats amb més de 1.800 participants.
Aquest 2025, Llinars del Vallès s'ha bolcat en la Capitalitat amb un extens i divers programa amb una seixantena de propostes.
