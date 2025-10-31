ENGSO
Cloenda amb èxit del 2025 European Sport Platform a Barcelona
El 2025 European Sport Platform va tancar amb èxit la seva vuitena edició a Barcelona, després de tres dies plens de debat, inspiració i intercanvi d’idees sobre el futur de l’esport europeu. Organitzat per ENGSO i acollit per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), l’esdeveniment va reunir representants d’organitzacions esportives, comitès olímpics, federacions i experts internacionals per reflexionar sobre com impulsar la innovació, la inclusió i la sostenibilitat en l’esport de base.
Un punt de trobada per a la innovació i el canvi
Les sessions centrals de l’esdeveniment es van dur a terme a la seu de Foment del Treball, on es van celebrar dues de les cites més destacades del programa: el 3r International Women in Sport Congress i la conferència del projecte CHANGE (“Cooperation for Change Management and Innovation in Sports”).
El congrés de dones en l’esport va posar el focus en la igualtat, la diversitat i el lideratge femení en el món esportiu, reunint directives, entrenadores, advocades, comunicadores i inversores. Durant l’acte, la UFEC va signar la Declaració de Brighton plus Helsinki, reafirmant el seu compromís amb la igualtat de gènere i les oportunitats per a tothom en l’àmbit esportiu.
Per la seva banda, el projecte CHANGE, finançat pel programa Erasmus+, va explorar com les entitats esportives de base poden afrontar els reptes del futur a través de la digitalització, la sostenibilitat i la inclusió. Investigadors, professionals i representants de diferents països europeus van compartir experiències i eines per impulsar una gestió més moderna i eficaç de les organitzacions esportives.
Cloenda al Museu Olímpic i reconeixement a la UFEC
L’acte de cloenda es va celebrar al Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch, amb una sessió dedicada a la innovació, la gestió d’equips i el mètode DAMA, dirigida per Humanzentric.
Durant la cerimònia final, la ENGSO va expressar el seu agraïment a la UFEC per la seva hospitalitat i excel·lent organització, que ha situat Barcelona com a referent europeu en la promoció de l’esport de base.
Com és tradició, es va realitzar la cerimònia d’entrega de la bandera d’ENGSO, símbol del relleu entre seus, i es va anunciar que la propera edició del European Sport Platform se celebrarà a Split (Croàcia), el 16 i 17 d’octubre de 2026, sota l’organització del Comitè Olímpic Croat.
