Arriba el Clínic FCFA 2024, aquest dissabte 23 de març al CEM Bon Pastor de Barcelona

Tot a punt per a una nova edició, la setena, del Clínic FCFA, que tindrà lloc aquest dissabte 23 de març, de 10h a 14h, al CEM Bon Pastor de Barcelona.

La jornada de tecnificació és una de les grans cites del calendari i comptarà, un any més, amb la presència dels millors entrenadors de casa nostra i de destacades figures internacionals, organitzada en col·laboració amb Campaments L’Arcada i amb el suport de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i l’Ajuntament de Barcelona.

El Clínic FCFA suposa una excel·lent oportunitat per als més joves de poder entrenar i aprendre al costat dels millors entrenadors catalans i de referents internacionals amb experiència a les millors lligues del món. La jornada arrencarà a les 10h del matí, amb una primera sessió dedicada al Futbol Flag que estarà oberta a esportistes de totes les edats.

Posteriorment, a partir de les 12h, arrencarà la segona part del Clínic, on el futbol americà serà el protagonista. Aquesta segona sessió és oberta a esportistes nascuts entre els anys 2005 i 2010 i també hi participaran els integrants de la Selecció Catalana Cadet, que continuaran amb la preparació per al Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques.

La jornada de tecnificació aplegarà moltes cares conegudes que ja han pres part en anteriors edicions, com el tècnic Andre Dobson, entrenador principal de la Greenwood Christian Academy (Indianapolis). A més, també hi seran Paul Carney, entrenador de High School a Missouri, Rob Harley, Athletic Director a la Simpson University (Califòrnia), Darrell Thompson, entrenador amb més de 30 anys d’experiència, i el jugador Carlos Matos, 'runningback' i 'linebacker' en diversos equips europeus i que també va jugar a Austràlia.

A més, el Clínic comptarà amb una representació dels millors entrenadors del nostre país, entre els quals hi haurà Marcos Guirles i el seleccionador català cadet, Teo Polanco, acompanyat de tot el seu staff.

La inscripció al Clínic és gratuïta, tot i que les places són limitades, i també serà de franc l’accés a la instal·lació per als acompanyants i per a tothom que vulgui gaudir d’una gran diada de 'football.