El clínic d'arbitratge celebra amb èxit la seva segona edició amb una seixantena d'àrbitres
Ponències, tallers pràctics i PsicArb reforcen la formació i la cohesió del col·lectiu arbitral català
Els dies 27 i 28 de desembre, la Federació Catalana de Voleibol i la Comissió Tècnica d’Arbitratge i Regles de Joc (CTARJ) van organitzar amb èxit la segona edició del Clínic d’Arbitratge, que enguany va reunir una seixantena d’àrbitres, deu més que l’any passat. L’esdeveniment, que es va desenvolupar durant tot el dissabte i fins al migdia de diumenge, va tenir com a objectiu continuar amb la formació i la millora del col·lectiu arbitral català, consolidant aquesta cita anual com un espai clau per al perfeccionament tècnic i la cohesió del grup arbitral, una iniciativa que ja s’ha demostrat que arriba per quedar-se.
Durant aquestes dues intenses jornades, es van dur a terme diverses ponències destacades. David Fernández, àrbitre internacional de la FIVB, va oferir una sessió sobre disciplina i les funcions del segon àrbitre, proporcionant una visió pràctica i profunda sobre la gestió de situacions dins el camp i la correcta aplicació de les normes en diferents escenaris de joc. La segona ponència va ser a càrrec de Víctor Gracia, àrbitre nacional, i es va centrar en la normativa i la reglamentació de competicions, abordant els aspectes més rellevants del reglament i resolent dubtes habituals. Finalment, Eduard Torrent, president de la CTARJ, i Albert Elvira van impartir una sessió basada en casos pràctics, treballant situacions reals de joc amb l’objectiu d’unificar criteris i millorar la coherència en les decisions arbitrals. Aquesta activitat va permetre als assistents intercanviar experiències i posar en pràctica els coneixements adquirits en contextos reals.
A més de les ponències, els participants van poder gaudir d’un taller de PsicArb, que enguany es va dividir en dos grups: un d’iniciació i un altre per a àrbitres amb més experiència. Aquesta iniciativa va tenir com a objectiu dotar els àrbitres d’eines psicològiques per afrontar els reptes emocionals i mentals inherents a la seva tasca, millorant així el rendiment i el benestar del col·lectiu arbitral. Els tallers pràctics van incloure anàlisis de vídeos i supòsits reals que van permetre als àrbitres reflexionar sobre situacions concretes del joc, aclarir dubtes i unificar criteris. Aquesta combinació de teoria i pràctica va fer que el Clínic fos un espai complet de formació, on es van reforçar tant els coneixements tècnics com les habilitats de presa de decisions en temps real.
Aquest Clínic no només va ser una oportunitat per aprofundir en la formació tècnica, sinó també un espai de convivència i reforç de la cohesió del col·lectiu arbitral, on els participants van poder compartir experiències i refermar els vincles entre els membres del grup. Un cap de setmana intens i enriquidor que va reafirmar la importància de la formació contínua i la professionalització de l’arbitratge català.
