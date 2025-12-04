Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El Circuit RollerCross tanca l’any amb una nova parada a Barcelona

La Pista Poliesportiva Municipal de la Sagrera serà l’escenari, el pròxim diumenge 21 de desembre, d’una nova jornada del Circuit RollerCross Barcelona, organitzada per la Federació Catalana de Patinatge amb el suport de The Ungravity Academy. Patinadors i patinadores d’Infantil, Júnior i Absolut podran competir en una cita oberta i gratuïta.

Clubs, famílies i aficionats estan convidats a gaudir d’una jornada plena de bon ambient i patinatge per a tothom.

