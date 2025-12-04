PATINATGE
El Circuit RollerCross tanca l’any amb una nova parada a Barcelona
La Pista Poliesportiva Municipal de la Sagrera serà l’escenari, el pròxim diumenge 21 de desembre, d’una nova jornada del Circuit RollerCross Barcelona, organitzada per la Federació Catalana de Patinatge amb el suport de The Ungravity Academy. Patinadors i patinadores d’Infantil, Júnior i Absolut podran competir en una cita oberta i gratuïta.
Clubs, famílies i aficionats estan convidats a gaudir d’una jornada plena de bon ambient i patinatge per a tothom.
