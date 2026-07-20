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UFEC

Cinc de cinc: Kliokmanaite i Puri, les reines indiscutibles del vòlei platja català

Podi femení masculí

Podi femení masculí / UFEC

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SPORT.es

SPORT.es

Erika Kliokmanaite i Kadri Puri han reafirmat el seu domini al Campionat de Catalunya de Vòlei Platja proclamant-se campiones per cinquena edició consecutiva i sumant el seu vuitè títol conjunt. En categoria masculina, Diego Tazzioli i Roberto Fauda han estrenat el seu palmarès després d'imposar-se a la final. La platja del Coco de Badalona ha acollit la prova decisiva d'un circuit format per cinc cites disputades entre maig i juliol.

El Campionat de Catalunya ha reunit un total de 145 participacions de parelles -66 en categoria femenina i 79 en masculina- al llarg de les proves celebrades al CEM Vall d'Hebron, Tarragona, Vilanova i la Geltrú, i Badalona. La fase final ha aplegat les vuit millors parelles de cada categoria, que han competit pel títol en unes finals retransmeses en directe per Esport3.

En la final femenina, Kliokmanaite i Puri han superat Laura García i Elia Carpena per continuar ampliant una hegemonia històrica al vòlei platja català. En la categoria masculina, Diego Tazzioli i Roberto Fauda han derrotat Manuel Nieto i Eric Estalella, convertint-se per primera vegada en campions de Catalunya.

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El lliurament de premis ha comptat amb la presència de la presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, així com el representant de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Ignasi Costa. Zamora ha destacat la consolidació del campionat i el seu potencial de creixement, tot posant en valor l'augment de la participació.

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