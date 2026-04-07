El ciclisme femení catapulta la selecció catalana al Campionat d’Espanya de pista
La selecció catalana ha tancat quatre dies de màxim nivell al Campionat d’Espanya de Pista júnior i cadet que han acabat amb un balanç de 10 títols estatals, 25 medalles i el reconeixement com a millor selecció cadet i segona millor selecció general. El ciclisme femení, amb set títols i disset medalles, ha estat clau en els èxits catalans aconseguits del 2 al 5 d’abril al velòdrom Tasio Grecià de Galapagar (Madrid).
La delegació catalana es desplaçava a la cita madrilenya amb un total de 25 ciclistes i un ampli equip tècnic, encapçalats per la directora tècnica Helena Casas, el seleccionador de pista Carles Torrent i la seleccionadora de fèmines Cristina Bru. Tots ells han completat un programa de competició de quatre dies que ha repartit els títols estatals de velocitat i persecució per equips, velocitat individual, keirin, 500m i 1km CRI, persecució individual, eliminació, puntuació i scratch.
La júnior Adriana Vargas ha estat el gran nom propi del cap de setmana amb tres títols estatals i dos subcampionats que suma al doble títol aconseguit el mes de febrer al Campionat d’Espanya de madison i òmnium. Vargas s’ha proclamat campiona d’Espanya de scratch, eliminació i keirin, en tres proves en les quals hi ha hagut doblet català. Marina Fernández ha estat plata en les proves de scratch i eliminació, mentre que Noa Moreno ha estat subcampiona en keirin.
Adriana Vargas, a més, també ha sumat una medalla de plata en la prova de puntuació, en la qual Naia Torrent s’ha proclamat campiona d’Espanya després de doblar el grup en solitari, i en la velocitat per equips, compartint equip amb Noa Moreno i Marina Fernández. La categoria júnior femenina també va deixar el subcampionat d’Espanya de Noa Moreno a la velocitat individual, a la prova que obria les finals a Galapagar.
