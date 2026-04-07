Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cubierta BernabéuEstrada FernándezCarolina MarínAlcaraz próximo partidoFerreroVentas FC BarcelonaFlickEtapa 2 ItzuliaCuartos ChampionsReal Madrid - Bayern de Múnich horarioReal Madrid - Bayern de Múnich alineacionesBarça - Panathinaikos horarioParquímetrosFitnessDónde ver AlcarazClasificación LaLiga sin VARClasificación ItzuliaSchumacherLamine YamalPokémon ChampionsEdu AguirreHija JoaquínSeguridad SocialRed Bull Final Internacional
instagramlinkedin

ESPORT CATALÀ

El ciclisme femení catapulta la selecció catalana al Campionat d’Espanya de pista / UFEC

UFEC

La selecció catalana ha tancat quatre dies de màxim nivell al Campionat d’Espanya de Pista júnior i cadet que han acabat amb un balanç de 10 títols estatals, 25 medalles i el reconeixement com a millor selecció cadet i segona millor selecció general. El ciclisme femení, amb set títols i disset medalles, ha estat clau en els èxits catalans aconseguits del 2 al 5 d’abril al velòdrom Tasio Grecià de Galapagar (Madrid).

La delegació catalana es desplaçava a la cita madrilenya amb un total de 25 ciclistes i un ampli equip tècnic, encapçalats per la directora tècnica Helena Casas, el seleccionador de pista Carles Torrent i la seleccionadora de fèmines Cristina Bru. Tots ells han completat un programa de competició de quatre dies que ha repartit els títols estatals de velocitat i persecució per equips, velocitat individual, keirin, 500m i 1km CRI, persecució individual, eliminació, puntuació i scratch.

La júnior Adriana Vargas ha estat el gran nom propi del cap de setmana amb tres títols estatals i dos subcampionats que suma al doble títol aconseguit el mes de febrer al Campionat d’Espanya de madison i òmnium. Vargas s’ha proclamat campiona d’Espanya de scratch, eliminació i keirin, en tres proves en les quals hi ha hagut doblet català. Marina Fernández ha estat plata en les proves de scratch i eliminació, mentre que Noa Moreno ha estat subcampiona en keirin.

Adriana Vargas, a més, també ha sumat una medalla de plata en la prova de puntuació, en la qual Naia Torrent s’ha proclamat campiona d’Espanya després de doblar el grup en solitari, i en la velocitat per equips, compartint equip amb Noa Moreno i Marina Fernández. La categoria júnior femenina també va deixar el subcampionat d’Espanya de Noa Moreno a la velocitat individual, a la prova que obria les finals a Galapagar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL