El ciclisme català en carretera amplia la nòmina de corredores en equips UCI

El ciclisme català en carretera es troba en un gran estat de salut i prova d’això és la creixent representació de ciclistes catalanes en l’elit

El ciclisme català en carretera es troba en un gran estat de salut i prova d’això és la creixent representació de ciclistes catalanes en l’elit. Enguany hi ha 15 corredores catalanes que estan en plantilla en equips de categoria internacional UCI, una xifra que supera notablement les 10 ciclistes catalanes que van competir en aquesta categoria el 2022.

Aquest 2023, el ciclisme català també suma un nou equip de categoria UCI. El Zaaf Cycling Team, nascut el 2022 i amb seu a Barcelona, fa el salt a la categoria continental i es suma al Massi-Tactic Women’s Team del Club Ciclista Baix Ter com a representants catalans a l’elit internacional.

L’equip empordanès, que viurà la seva cinquena temporada com a equip continental UCI, té fins a quatre catalanes en plantilla. Tres d’elles tornen al Massi-Tactic després d’algunes temporades fora de casa. És el cas de Patry Ortega (1988), Elisabet Escursell (1996), i Iris Gómez (1986). Estaran acompanyades a la plantilla per Estefania Jimenez (2004), que serà la catalana més jove en categoria UCI.

L’equip Zaaf Cycling Team, per la seva banda, comptarà amb dues ciclistes catalanes que totes dues s’estrenen en categoria UCI. Són la ganxona Lucía García (2004) i la sabadellenca Marta Romance (2000).

D’entre les catalanes que corren amb equips de categoria UCI fora de Catalunya, n’hi ha set que aquest any estrenen nou equip. Una d’elles és Mireia Benito (1996), que deixa Massi-Tactic i correrà amb l’equip AG Insurance – Soudal Quick Step. També estrenen colors Mireia Trias (2000) i Laura Rodríguez (1999), que correran amb Laboral Kutxa Fundación Euskadi; Andrea Soldevilla (1997) i Cristina Vila (1996), que compartiran equip a Soltec Team, i Laura Martí (1993) i la campiona catalana de ruta Emma Ortiz (1998), que formen part d’un Team Groupe Abadie.

Per últim, dues corredores seguiran vestint el mateix mallot de categoria internacional UCI que ja vestien el 2022. Es tracta de Maria Banlles (2000), i Ariana Gilabert (2000), que estarà per segon any a l’equip Laboral Kutxa Fundación Euskadi.