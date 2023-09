Un centenar de persones del sector esportiu participen en la jornada pel desenvolupament del Pla d’Impuls de l’Esport Femení

La trobada a l’INEFC Barcelona reuneix responsables acadèmics, federatius, escolars, d’entitats i empreses

Anàlisi, reflexió, bones pràctiques i propostes. EsportcatGeneralitat de Catalunya treballa per ser un agent clau en el canvi que, sembla, viu el sector. Amb mirada transversal, de gènere, que projecta i visibilitza l’esport femení i les dones que treballen en aquest món. Després de dur a terme projectes que no s’havien portat a terme mai fins al moment, ara es treballa per dissenyar un projecte on s’estableixin unes bases fermes que accelerin la transformació: el Pla d’Impuls de l’Esport Femení. I, per tal d’aprofundir-hi i tenir més elements per elaborar-lo, noves trobades, participatives i proactives, com la que va tenir lloc el passat dijous 7 de setembre, a l’INEFC Barcelona.

Es van compartir casos de bones pràctiques i propostes per projectar l’esport femení català

Esportcat va reunir un centenar de persones del sector esportiu per posar el focus en esport femení, compartir casos de bones pràctiques i, alhora, aportar noves propostes. Responsables de l’àmbit acadèmic, de federacions, consells escolars, empreses i organitzacions es van trobar a la universitat de l’esport per compartir idees i aportar el seu coneixement.

Totes les idees s’analitzaran i s’inclouran en el futur Pla, que es presentarà a finals del 2023

“Treballem per crear espais per reflexionar. Projectar una lluita compartida. Que tothom la senti seva, la interioritzi; també, evidentment, els homes”, sintetitzava Anna Caula i Paretas, secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física. “Si aquest projecte és potent, és perquè l’hem construït entre totes i tots”, remarcava.

La trobada es va establir com una continuació del congrés La Igualtat en Joc, que va tenir lloc també a l’INEFC Barcelona el passat mes d’abril. La iniciativa d’Esportcat va dur-se a terme durant tres dies amb l’objectiu de “promoure la igualtat real i efectiva entre dones i homes en l’àmbit de l’activitat física i l’esport a través de polítiques públiques amb perspectiva de gènere, mesures per a la igualtat en les entitats esportives i la visibilitat de l’esport femení”, segons es detalla al web del congrés.

Abans d’iniciar les dues dinàmiques de la jornada, les organitzadores van contextualitzar la situació de la dona en l’esport amb un diagnòstic inicial. El procés d’elaboració s’ha dut a terme a partir de dades ja existents, una anàlisi de diferents plans d’altres països i conclusions extretes de grups de discussions ja realitzats, així com entrevistes en profunditat amb agents clau del sector. Les responsables: Susanna Soler Prat, Anna Vilanova Soler, Núria Puig i Barata i Anna Rovira Puig. I la pregunta clau: “Com estan les coses?”. Totes aquestes dades estaven recollides en 9 àmbits d’anàlisi: participació, competició, lideratge, professionals de l’esport, comunicació, instal•lacions i esdeveniments, esport segur, governança, i formació, sensibilització i recerca. La jornada participativa es va dividir en dos moments: una dinàmica per saber què s’ha fet i com s’ha fet i, una segona, per recollir idees i propostes innovadores.

Dades de l’esport femení català

Actualment, 9 federacions tenen un 0% d’entrenadores, només un 20% (72 federacions en total) de les juntes directives són paritàries i el 75% de les federacions catalanes tenen menys del 40% d’àrbitres dones. Per altra banda, pel que fa al lideratge en les principals organitzacions de l’esport català, hi ha hagut dues secretàries generals de l’Esport i de l’Activitat Física d’11 responsables totals, 2 directores del Consell Català de l’Esport d’11, cap directora de l’INEFC de també 11 i no hi ha hagut cap directora del CAR ni cap presidenta de la UFEC.

Pel que fa a l’àmbit de l’educació, el curs 2020-2021 el 24% de l’alumnat eren dones i, en cicles formatius, el total va ser del 21%, segons dades de l’Observatori Català de l’Esport (OCE). De l’alumnat de màsters relacionats amb l’esport, també amb dades de l’Observatori, el 27% eren dones. Els estudis de l’OCE també exposen els principals motius pels quals dones i homes fan esport. El 80% d’ells, per diversió i entreteniment. En elles, el 77% assegura que el practiquen per millorar la forma física.

