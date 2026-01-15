Celebrat el Màster Català de la Copa Catalunya juvenil i sènior

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Campions i finalistes del Màster Català de la Copa Catalunya Juvenil i Sènior

Campions i finalistes del Màster Català de la Copa Catalunya Juvenil i Sènior / SPORT.es

El Centre Municipal de Tennis Vall d’Hebron va acollir a finals de desembre les finals del Màster Català de la Copa Catalunya del circuit juvenil i sènior. En el màster, prenien part els millors classificats i classificades dels diferents màsters provincials celebrats a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida.

Pel que fa a la prova benjamí, Leontina Dimitrieska i Aleix Lahoz es van proclamar campions en vèncer en la final a Sofia Vicente (4/0 4/1) i Roc Capell (4/2 4/2), respectivament. En l’aleví, triomf per a Martina Garriga i Biel Iglesias davant Clara Font (6/1 6/1) i Marc Igual (6/4 5/7 10/7). Zenaida Ruiz i Carlos León es van coronar en l’infantil, en imposar-se a Valentina Allepuz (6/2 6/0) i Roger Bernal (7/5 7/5). Al cadet, victòries per a Laura Rabaneda i Unai Bernardino davant Aina Ortega (3/6 6/1 10/5) i Biel Pararols (6/3 6/3). En el júnior masculí, Pol Guillamet va superar en la final a Ferran Vives per 6/1 6/2. Pel que fa a les dues categories sènior que es van disputar, en el +30 masculí Roger Ordeig va imposar-se a Juan Fernando Llanos per un doble 6/0. En el +45, Fernando Marín es va proclamar campió davant Raúl Mejías.

