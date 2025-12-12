Celebrat l’acte de reconeixement als campions, campiones i finalistes dels campionats de Catalunya juvenils 2025, amb Pere Riba com a convidat
El Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch va acollir, el dijous 27 de novembre, l’acte de reconeixement de la Federació Catalana de Tennis als campions, campiones i finalistes dels Campionats de Catalunya individuals juvenils del 2025. Enguany, l’acte va comptar amb un convidat d’excepció, Pere Riba. També hi van ser presents César Thovar, representant territorial d’Esports a Barcelona de la Generalitat de Catalunya; Jordi Tamayo, president de l’FCT; així com els membres de la junta directiva Antoni Borrull, Miquel Vilardell i Pedro Muñoz; i presidents i presidentes de diferents clubs de Catalunya, jugadors i jugadores i familiars. L’acte va donar el tret de sortida amb unes paraules de benvinguda de César Thovar i Jordi Tamayo per a tots els jugadors i jugadores que enguany s’han proclamat campions i finalistes de Catalunya en les seves respectives categories. Seguidament, com és habitual, el periodista de l’Agència EFE Ginés Muñoz ens va tornar a acompanyar per conversar durant mitja hora amb Pere Riba, que va explicar les vivències de la seva trajectòria tant de la seva etapa com a tennista professional com ara d’entrenador. El barceloní ha treballat amb grans figures del circuit femení com Coco Gauff, a qui va guiar cap a la consecució del seu primer títol de Grand Slam a l’US Open del 2023; i actualment és l’entrenador de Qinwen Zheng, amb la qual van aconseguir l’or als Jocs Olímpics de París i van ser finalistes de l’Obert d’Austràlia el 2024.
Per finalitzar l’acte, es va fer entrega a tots els joves guardonats d’un pòster personalitzat en record dels èxits esportius aconseguits en aquest darrer any. Els campions i finalistes de Catalunya d’aquest any han estat: Vaentín Belloy, Diego Ávila, Gia Marín, Leontina Dimitrieska, Marc Martín, Miquel López, Annalisa Oblatore, Gala Pelach, Pau Rovira, Maxime Belloy, Anna Serafimovitch, Nahia Germaine, Víctor Pla, Tim Franco, Anna Marín, Victoria Meza, Marc Villarroya, Luca Daraban, Nonna de Ribot, Edurne Tortajada, Antoine Gómez, Roger Moreno, Núria Bonet, Nayara Sanjuan, Adrià Velázquez, Adolfo Abascal, Anna Orlando, Carla Vázquez, Jaume Casas, Adrià Velázquez, Alba Sallés i Marina Quesada.
