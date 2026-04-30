ESPORT CATALÀ
Celebrat el Campionat d'Espanya Màster de Powerlifting
UFEC
El Campionat d’Espanya Màster de Powerlifting, que es va celebrar a Naron(A Corunya), va veure com molts dels atletes catalans que pertanyen a la Federació Catalana de Físic-culturisme aconseguien meritòries posicions de pòdium.
Toni Macià, en la divisió Màster III i en la categoria de menys de 83 kg, s’alçava amb la victòria amb un total de 520 quilos que, a més, li donaria la segona plaça en l’absolut de la divisió, amb 72,44 punts. Diego Sevilla, en la divisió Màster II i també en la categoria de menys de 83 kg, pujava al calaix més alt del pòdium amb un total de 615 quilos, que a més li atorgava la primera plaça absoluta de la divisió amb 85,92 punts.
Per la seva part, Montse Ramos en la divisió femenina de Màster II i en la categoria de més de 84 kg, pujava al pòdium com a primera classificada amb un total de 387 quilos, registre que també li donaria la segona plaça en l’absolut de la divisió amb 70,75 punts. Susana Ramírez, a Màster I i en menys de 76 kg, s’alçava amb la medalla de plata gràcies a un total de 355 quilos, mentre que Creu Escarré a Màster II i en menys de 63 kg, feia el propi amb un total de 295 kg que li proporcionaria la tercera plaça de la categoria
