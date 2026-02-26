Celebrat el Campionat de Catalunya Sènior +30 i +50 de Tennis platja al CN LLEIDA
El CN Lleida ha estat la seu, el 21 i 22 de febrer, del Campionat de Catalunya Sènior +30 i +50 de Tennis Platja, que ha comptat amb la participació de més d’una cinquantena de parelles. En la prova +30 Dobles Femení no hi va haver sorpreses i les primeres caps de sèrie, Laura Juan i Alejandra Porteiro, es van endur el trofeu de campiones en vèncer en la final a Alba Vara i Laura Jiménez amb un doble 6/2. En el Dobles Masculí, victòria també per als màxims favorits del quadre. La dupla formada per Marcos Rastrilla i Charles Blais es va imposar a Ignasi López i Nicolaj Rasmussen per 6/3 6/2. En la categoria +50, el guió va ser el mateix, alçant el trofeu de campions els número u del quadre. En aquest cas, Noemí De Arostegui i Jana Kabickova van superar a Nuria Ramos i Avelina Bustamante (7/5 6/2), i Ignasi López i Ivan Fortuny a Marc Figuerola i David Rius (6/4 3/6 10/2).
