Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro Champions LeagueRivales Barcelona ChampionsMateu LahozJabari ParkerSorteo ChampionsEquipos clasificados ChampionsReal Madrid - BenficaRivales Madrid ChampionsRivales Atlético ChampionsPlaza extra ChampionsAsencioEbrima TunkaraHorarios GP TailandiaJulián ÁlvarezLuis EnriqueGoleadores ChampionsPSGPiquéPrestianni ViniciusPadre PedriCuándo juega AlcarazAlcarazVan der PoelJorge LorenzoEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLigaElecciones Barça 2026Votar elecciones Barça 2026Estrada FernándezEdu AguirreJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

Celebrat el Campionat de Catalunya Sènior +30 i +50 de Tennis platja al CN LLEIDA

Campions i finalistes del Campionat de Catalunya +30 i +50 de Tennis Platja

Campions i finalistes del Campionat de Catalunya +30 i +50 de Tennis Platja / SPORT.es

SPORT.es

SPORT.es

El CN Lleida ha estat la seu, el 21 i 22 de febrer, del Campionat de Catalunya Sènior +30 i +50 de Tennis Platja, que ha comptat amb la participació de més d’una cinquantena de parelles. En la prova +30 Dobles Femení no hi va haver sorpreses i les primeres caps de sèrie, Laura Juan i Alejandra Porteiro, es van endur el trofeu de campiones en vèncer en la final a Alba Vara i Laura Jiménez amb un doble 6/2. En el Dobles Masculí, victòria també per als màxims favorits del quadre. La dupla formada per Marcos Rastrilla i Charles Blais es va imposar a Ignasi López i Nicolaj Rasmussen per 6/3 6/2. En la categoria +50, el guió va ser el mateix, alçant el trofeu de campions els número u del quadre. En aquest cas, Noemí De Arostegui i Jana Kabickova van superar a Nuria Ramos i Avelina Bustamante (7/5 6/2), i Ignasi López i Ivan Fortuny a Marc Figuerola i David Rius (6/4 3/6 10/2).

TEMAS