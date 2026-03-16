Celebrat el campionat de Catalunya Individual Absolut, Dobles Mixt i Sènior +40
El Club Esportiu Beach Tennis Torredembarra ha acollitel Campionat de Catalunya de Tennis Platja en les categories d’Individual Absolut, Dobles Mixt i Sènior +40. Entre totes elles, amb un centenar de participants.
En l’Absolut Individual Masculí, victòria per a Marc Filella, imposant-se en la final a Eric Jara per un doble 6/0. En el Dobles Mixt, la dupla campiona va ser la formada per Lola Rafales i Charles Blais, que van superar a Alba Vara i Marcos Rastrilla per un ajustadíssim 6/2 6/7 10/4.
Pel que fa a la prova Sènior +40, en la categoria femenina Laura Juan i Alejandra Porteiro van vèncer a la parella integrada per Nuria Ramos i Maria Triola per 6/3 6/1. En la masculina, triomf per a Lluís Martínez i Daniel Aguilar davant Emmanuel Sorroche i Borja Trujillo per 2/6 6/1 10/4.
