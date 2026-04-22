Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Víctor MuñozRed prostitución ItaliaConvocatoria BarcelonaBarça - CeltaSimeoneIñigo MartínezArbeloa CarvajalJuanma RodríguezOyarzabalEspanyol - Barcelona horarioA qué hora juega el BarçaBarcelona - Celta alineaciones probablesJosefaGimnasioJesse BisiwuRadios hoyCentral GuardiolaBarça AtlèticIzaskun RuizCuadro playoffs EuroligaMutua Madrid OpenDónde ver Mutua Madrid OpenRafa JodarMotoGP HorariosFlecha Valona 2026GuardiolaSeguridad SocialPS Plus
instagramlinkedin

ESPORT CATALÀ

Celebrat el Campionat de Catalunya Embarcació Fondejada Màster en mode captura i solta

Celebrat el Campionat de Catalunya Embarcació Fondejada Màster en mode captura i solta

Celebrat el Campionat de Catalunya Embarcació Fondejada Màster en mode captura i solta / UFEC

UFEC

El passat dissabte 18 d’abril es va celebrar el Campionat de Catalunya Màster d’Embarcació Fondejada en modalitat de captura i solta, organitzat per l’Associació Esportiva de Pesca Marítima de Sant Feliu de Guíxols conjuntament amb la FCPEC. La jornada es presentava amb unes condicions immillorables per a la pràctica de la pesca, amb bon temps i una mar en calma. Tot i això, les captures van ser escasses, ja que, malgrat la presència de força morralla, els peixos de mida més rellevant no van mostrar activitat. Entre les possibles causes d’aquesta situació es van apuntar factors com l’excés de bonança meteorològica o la presència de tonyines a la zona, tot i que no es va poder determinar un motiu clar.

Aquesta manca de captures va fer que la classificació fos molt ajustada, amb diferències mínimes entre els participants, sovint decidides per una sola peça. A més, els resultats de la primera i la segona màniga van ser força diferents, fet que va capgirar la classificació provisional i va fer baixar posicions a alguns dels favorits inicials. Finalment, el podi va estar format per Albert Ribas Tena en primera posició, seguit de Lluís Amoreti Vidal en segon lloc i Juan José Polo García en tercera posició, en una competició marcada per la igualtat i la incertesa fins al final.

TEMAS