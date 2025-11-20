Esport català
Celebrat amb èxit el 1r Congrés Internacional d’Escacs i Educació a Reus
El congrés ha tancat les portes amb un balanç “extraordinàriament positiu”
UFEC
El passat cap de setmana, l’Auditori Higini Anglès del Palau Bofarull de Reus, ha acollit el 1r Congrés Internacional d’Escacs i Educació, que ha tancat les portes amb un balanç “extraordinàriament positiu”, amb un centenar de participants entre professionals de l’educació, experts en escacs, representants institucionals i membres de la comunitat educativa.
Cal destacar la presència, entre d’altres, de Lorena García Afonso, coordinadora del programa educatiu del Govern de les Illes Canàries, que va oferir una ponència sobre el vincle entre els escacs i les emocions; Esteban Jaureguízar, qui va recordar durant la seva conferència i el taller del divendres anterior, la importància de gaudir del joc per adquirir coneixement, així com totes les possibilitats d’aprenentatge curricular que ofereixen els escacs; el Gran Mestre Internacional i divulgador tecnològic Miquel Illescas, qui va fer girar la seva presentació al voltant del pensament computacional del cervell cap als escacs; Alejandro Oliva, músic i professor universitari d’escacs educatius a l’Argentina, amb el seu taller sobre creativitat i escacs; i tots ells, acompanyats pel periodista i referent mundial en divulgació d’escacs educatius, Leontxo García, que fou el mestre de cerimònies de la jornada. També va ser una bona oportunitat per presentar el projecte d’Escacs a l’Escola que funciona, vinculat al Departament d’Educació de la Generalitat des de 2013, amb diversos experts de la Federació Catalana d’Escacs, de la Universitat de Girona i de centres educatius del territori.
La jornada va cloure amb un acte de cloenda presidit per la regidora d’Educació i Ciutadania de l’Ajuntament de Reus, la sra. M. Pilar López, i el president de la Federació Catalana d’Escacs, el sr. Ramon Chalmeta. Ambdós van agrair la participació i implicació de ponents, assistents i organitzadors, i van reafirmar el compromís de continuar impulsant la recerca, la formació i la divulgació dels escacs com a eina educativa.
