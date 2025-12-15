Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ESPORT ADAPTAT

Celebrada la quarta jornada de la Lliga Catalana Nivell 2 de bàsquet en cadira de rodes

Celebrada la quarta jornada de la Lliga Catalana Nivell 2 de bàsquet en cadira de rodes / UFEC

SPORT.es

El CE Costa Daurada va jugar al Pavelló Olímpic de Reus davant el CB MIFAS, un partit dominat en tot moment per l’equip local que ja guanyava per 16 a 6 al final del primer quart, una diferència que es va anar ampliant fins arribar al 57 a 33 final. Per la seva banda, l’UNES FC Barcelona va guanyar en la seva visita a Mollet.

Diumenge es va disputar el partit més igualat de la jornada, amb triomf de l’equip local per un marcador final de 28 a 20.

