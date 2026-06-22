Celebrada amb èxit la 44a Diada del Tennis Català
El divendres 12 de juny es va celebrar, al Club Esportiu Emilio Sánchez, la 44a edi ció de la Diada del Tennis Ca talà, la gran trobada anual de la família del tennis ca talà que, enguany, ha reunit més de 200 assistents en re presentació de clubs, institu cions i agents vinculats al nostre esport a Catalunya. La vetllada va servir per re conèixer l’èxit esportiu dels clubs catalans, autèntics mo tors del desenvolupament del tennis al nostre país, així com per posar en valor la tas ca que desenvolupen diària ment esportistes, tècnics, àr bitres, directius i famílies per continuar fent del Tennis Ca talà una referència a nivell estatal i internacional.
L’acte va comptar amb la presència de diverses auto ritats i representants institu cionals, entre els quals el Sr. Abel García, Secretari General de l’Esport; la Sra. Eva Rovira, Primera Tinent d’Alcalde de La Bisbal d’Empordà; la Sra. Montserrat González Ruiz, Regidora d’Esports de l’Ajun tament de Sabadell; el Sr. Conrad Felip, Co ordinador de l’Àrea d’Esports i Activitat Fí sica de la Diputació de Barcelona; la Sra. Isa bel Pérez, Secretària General de la UFEC; el Sr. Josep Maldonado, President d’Esport So lidari Internacional; la Sra. Marisa Sánchez Vicario, Presidenta del Club Esportiu Emi lio Sánchez; i el Sr. Jordi Tamayo, President de la Federació Catalana de Tennis.
Després dels parlaments institucionals, els assistents van gaudir d’un sopar de germa nor abans de reprendre l’acte amb l’entrega dels trofeus dels Campionats de Catalunya per Equips de Club, reconeixent tant els equips campions com els finalistes. Els clubs premiats van ser el Reial Club de Tennis Bar celona-1899, CT Barcino, CT Tarragona, CT de La Salut 1902, Real Club de Polo de Bar celona, CT Girona, CT Mataró, CA Laietània, CE Laietà, CE Hispano Francès, CT Reus Mon terols, CT Sabadell, CN Lleida, CT Lleida, CN Sant Andreu, CTN Sant Cugat, Cercle Saba dellès 1856, CT Vilanova, TC Badalona, CE Vallès, CT El Masnou, CT Torelló, CT Vic, CE Johnny Montañés, CT Cornellà, CT Llafranc, CT Els Gorchs, Club Esportiu Emilio Sánchez, Berga TC, CNT Malgrat, CE Valldoreix, CT An drés Gimeno i CD Terrassa Hockey.
Un dels moments més significatius de la nit va ser el relleu de la Capital del Tennis Ca talà. Després d’un any en què La Bisbal d’Empordà ha exercit aquest paper coinci dint amb la celebració del Catalonia Open WTA 125, es va oficialitzar el traspàs a Sa badell, que serà la Capital del Tennis Català durant el 2027. Així mateix, el Club Tennis Sabadell es convertirà en la seu de la prope ra edició del Catalonia Open WTA 125. L’ac te va comptar amb la participació dels re presentants institucionals dels ajuntaments de La Bisbal d’Empordà i Sabadell, així com dels clubs implicats en aquest relleu. Durant la Diada també es va fer entrega de les plaques acreditatives als Clubs d’Ex cel·lència del Tennis Català, un reconeixement que posa en valor aquelles entitats que destaquen per la quali tat de la seva gestió, la se va estructura esportiva, l’aposta per la formació i el seu compromís amb el de senvolupament del tennis federat.
En total, 32 clubs han obtingut aquesta distin ció durant la temporada 2026, consolidant una xarxa d’entitats que contribueixen de manera decisiva al creixe ment del tennis català. També es va fer un reconei xement a Xavier Andreu, gran amic de la casa i presentador habitual de la Diada del Ten nis Català, i que aquest 30 de juny es jubila després d’una llarga trajectòria professional. La celebració va finalitzar amb el tradicio nal sorteig d’obsequis aportats pels patro cinadors i col·laboradors de la Federació Ca talana de Tennis, amb premis cedits per Ten nis-Point, Greencourt, Wilson i la mateixa FCT, entre d’altres.
La 44a Diada del Tennis Català va tornar a evidenciar la fortalesa del teixit associatiu del nostre esport i la capacitat dels clubs ca talans per continuar impulsant un model d’èxit basat en la formació, els valors i l’ex cel·lència esportiva. Una nit de reconeixe ment i celebració que va reafirmar, un any més, la vitalitat i el futur del Tennis Català.
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