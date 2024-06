Celebrada amb èxit la 42ª edició de la Diada del Tennis Català

Celebrada amb èxit la 42a edició de la Diada del Tennis Català a les instal·lacions del CE Emilio Sánchez, amb la presència de més de 200 assistents en representació de diferents clubs d’arreu de Catalunya. Una cita que va servir per homenatjar als equips campions de Catalunya de l’any 2023, així com per mostrar l’agraïment i reconeixement a diferents actors del nostre esport per la seva contribució al Tennis Català.

Enguany, els clubs premiats han estat el RCTB-1899, el CT Tarragona, el Cercle Sabadellès 1856, el CT Barcino, el CT Sabadell, el CT Vic, el Centre Atlètic Laietània, el CE Laietà, el CT Lleida, el CN Lleida, el RC De Polo de Barcelona, Emilio Sánchez Club Esportiu, el CT Mataró, el CT Reus Monterols, el CT Girona, el CT de la Salut 1902, el CE Valldoreix, el CT Andrés Gimeno, el CTN Sant Cugat i el David Lloyd Club Turó.

Els Clubs d'Excel·lència del Tennis Català

Seguidament, va ser el moment de reconèixer a tots els Clubs d’Excel·lència del Tennis Català. En total en són 34, dels quals 12 són de les demarcacions de Tarragona, Lleida i Girona i ja ho van rebre en la Diada Provincial. El president de l’FCT va entregar una placa a l’Atlètic Terrassa Hockey Club, el CT Barcelona-Teià, el CD Terrassa Hockey, el CE Valldoreix, el Cercle Sabadellès 1856, el Tennis Club Badalona, el CT Barcino, el RCTB-1899, el CT Cerdanyola, el CT Els Gorchs, el CT Andrés Gimeno, el RC Polo de Barcelona, el CT Mataró, el CT Sabadell, el CT de La Salut 1902, el CT Torelló, el CT Vic, el CT Vilanova, l’Emilio Sánchez Club Esportiu, Tennis Padel Hospitalet, CE Laietà i el CE Mas Ram.

Finalment, es va retre reconeixement a Felip Ródenas, per la seva tasca com a Vicepresident de la RFET, sent ara president del CT de La Salut 1902 des de l’any 2013; Pere Riba, per a la seva nominació com a tècnic de l’any 2023 al circuit WTA; i Jesús Pérez, per a la seva trajectòria com a President del Tennis Club Badalona.