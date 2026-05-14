Celebració dels 100 anys del patí de vela amb l’estrena del documental “Sense Timó. Per un mar lliure de plàstics”
El tradicional patí de vela català celebra aquest 2026 el seu centenari en el qual es reivindica el valor històric, esportiu i cultural d’aquesta embarcació única nascuda a les platges catalanes.
En aquest marc, s’ha estrenat el documental “Sense Timó. Per un mar lliure de plàstics”, una producció dirigida per Carlos Sánchez-Llibre, que reflexiona sobre la necessitat de preservar els nostres mars i oceans a través de les regates de la Volta a Menorca, que va culminar en una fita històrica: la participació reivindicativa del patí a la Copa Amèrica de Barcelona, al costat de l'activista ambiental Olivia Mandle, en una crida contra la contaminació marina per plàstics.
El documental, que s’ha projectat al Cinema Girona de Barcelona amb més de 300 assistents, és una producció associada amb CaixaForum+ de la Fundació ”la Caixa”, plataforma on ja es pot visualitzar, i compta amb el suport de Veolia i A Mar.
L’acte va ser organitzat pel Club Patí Vela Barcelona, i amb el suport de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i International Patin Sailing Association (ADIPAV).
El president de la UFEC, Gerard Esteva, un dels impulsors de la Volta a Menorca fa 20 anys, ha destacat la singularitat d’aquesta embarcació i ha reivindicat la necessitat de garantir la continuïtat i projecció futura d’aquesta tradició esportiva.
